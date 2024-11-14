Эксперт Шавнев: ипотека "съедает" более 60% дохода семьи

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Платеж по ипотеке у покупающих квартиру россиян может достигать более 60% от дохода семьи, сказал эксперт по недвижимости Евгений Шавнев в беседе с "Газетой.ру".

Средний уровень дохода семей, желающих купить квартиру в крупных городах, где и отмечается наибольший спрос на недвижимость, превышает 170 тысяч рублей, однако в таком случае ипотека съедает 64% дохода.

"Для комфортного обслуживания кредита зарплата на семью должна быть порядка 368 тысяч рублей", – уверен эксперт.

Средний доход покупателя квартиры уже достиг максимума и превысил 161 тысячу рублей по стране против 80 тысяч годом ранее. В настоящий момент 80% потенциальных покупателей, которые ранее еще могли взять ипотеку, сейчас уже не смогут позволить себе кредит.

Шавнев уверен, что каждая вторая сделка на рынке происходит за счет продажи предыдущего жилья и покупки нового для увеличения жилплощади или условий жизни.

"Цена является решающим фактором при выборе квартиры в 90% случаев против 70% в 2023 году", – указал он.

При этом эксперт отметил возросшие шансы взять ипотеку людям, которые находятся в браке, где работают оба супруга. В итоге доля россиян в браке среди заемщиков выросла с 40 до 58%.

Журналисты напомнили, что средняя квартира на "вторичке" в России в конце октября стоит свыше 6 миллионов рублей, а в Москве – свыше 20 миллионов рублей.

Тем временем в России фиксируется 90% сокращение стандартной ипотеки, не считая льготных займов. При этом в случае с семейной ипотекой государство вынуждено выплачивать проценты на 3 миллиона рублей против каждого выданного миллиона, отмечают эксперты.

