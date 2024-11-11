Эксперт Журавлев: россияне подают многомиллионные иски к застройщикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Граждане РФ предъявляют многомиллионные иски к застройщикам из-за недостатков в квартирах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на члена Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Никиту Журавлева.

"Мы видим беду, когда потери строительного рынка достигают 100 миллиардов рублей. Застройщики еще в 2019 году говорили о том, что существуют случаи "потребительского терроризма". Но в 2022–2023 годах это стало проблемой промышленного масштаба. Чуть ли не каждый второй покупатель подает иск к застройщику", – отметил он.

При этом в таких случаях речь идет не о каких-то небольших недоработках в квартирах, а о масштабной работе. Застройщики, в свою очередь, не выносят такого давления и после сдачи новостроек в эксплуатацию начинают процедуру банкротства, объяснил Журавлев.

Ранее стало известно, что квадратный метр в московских новостройках подорожал на 1,5% в период с июля по сентябрь 2024 года – до 372 тысяч рублей.

Однако в ряде ЖК эксперты заметили снижение стоимости недвижимости. Это происходит из-за ввода в строй новых корпусов или пулов квартир, что приводит к снижению средних цен внутри комплекса.

