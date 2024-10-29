"Известия": выдача ипотеки сократится более чем на треть по итогам 2024 года

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По итогам 2024 года количество выданных ипотечных кредитов сократится на 33% по сравнению с 2023 годом, в том числе по льготным программам – на 26%, сообщает газета "Известия".

Повышение ключевой ставки и ожидаемое ее увеличение привело к росту ставок по рыночной ипотеке до 22–23%. Отмена программы льготной ипотеки и ужесточение условий по семейной ипотеке с 1 июля, увеличение ставок по кредитам для юридических лиц и стоимости строительных материалов привели к снижению прироста ипотечного портфеля с начала года на 50%.

Несмотря на высокие ставки по ипотеке и сокращение государственной поддержки, продажи жилья упали всего на 20% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Эксперт по недвижимости Михаил Гольдберг отметил, что текущий объем продаж нельзя сравнивать с пиком прошлой осени, когда спрос на новостройки был максимальным.

При этом, если ключевая ставка снизится в 2025 году, спрос восстановится сам по себе, благодаря рыночной ипотеке, без дополнительных стимулов. Однако риск заключается в сохранении высоких ставок и низких продаж жилья в следующем году.

Нереализованное жилье окажется под угрозой, а количество новых проектов, запущенных в конце года, может снизиться до 20–25 миллионов квадратных метров. В этой ситуации важно поддержать застройщиков субсидиями для проектного финансирования, считает Гольдберг.

По прогнозам экспертов, в 2025 году объем ипотечных кредитов составит от 3 до 3,5 триллиона рублей, из которых 2 триллиона будут выданы по программе семейной ипотеки, 500–600 миллиардов – по IT-ипотеке, и еще 300–400 миллиардов – на рыночных условиях.

В свою очередь, экономист Игорь Балынин отметил в беседе с "Газетой.ру", что риска массового невозврата россиянами ипотек в ближайшие десятилетия нет.

По его словам, в отдельные годы возможно увеличение стоимости жилья, которое не сильно влияет на экономику из-за льготных программ. ЦБ ужесточил требования к банкам при выдаче ипотечных кредитов, что способствует ответственному подходу заемщиков. Экономист считает, что меры достаточны для предотвращения массовых невозвратов, но важно контролировать выдачу кредитов и увеличивать первоначальный взнос при необходимости.

Балынин предупредил, что при невозможности погашения ипотечного кредита можно потерять заложенное имущество. Он рекомендовал тщательно обдумать покупку жилья в ипотеку, а при оценке доходов придерживаться осторожного сценария для снижения рисков невыплаты кредита.

Между тем эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что в условиях повышенной ключевой ставки, заканчивающихся лимитов по льготной ипотеке и возрастающих первоначальных взносах до 50% в банках россиянам стоит заняться накопительством. Барсуков уточнил, что длинные депозиты делать не имеет смысла, лучше класть средства на короткие. Эксперт посоветовал тщательно выбирать себе квартиру и следить за рынком в целом.