Более половины москвичей готовы переехать в Подмосковье ради дешевого жилья

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Около 65% москвичей готовы переехать в Подмосковье, если им предложат более выгодные по сравнению со столичными условия покупки жилья, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков.

Кроме того, 17% участников опроса выразили готовность к переезду, даже если это принесет лишь небольшую финансовую выгоду. При условии значительного улучшения финансового положения еще почти половина респондентов (48%) готовы покинуть Москву. Однако 35% москвичей не готовы к жизни за городом. Из них 4% предпочитают продолжать снимать жилье, лишь бы не покидать город.

"Привлекательность покупки квартиры в подмосковных жилых комплексах складывается не только из стоимости. При выборе жилья жители столицы стремятся найти разумный баланс между стремлением сэкономить и комфортом проживания", – отметил эксперт Илья Колунов.

По его словам, москвичи готовы купить жилье в пригороде при условии, что там будет хорошая экология, развитая инфраструктура и комфортная транспортная система.

Исследование показало, что только 25% потенциальных клиентов, заинтересованных в покупке жилья, могут самостоятельно разобраться в финансовых аспектах приобретения недвижимости, включая ипотечные продукты от застройщиков. При этом 45% респондентов имеют общее представление о механизме работы ипотечных программ, не углубляясь в детали. Еще 30% опрошенных нуждаются в помощи специалиста для подробного разъяснения условий.

В частности, это касается траншевой ипотеки, с которой не могут разобраться 56% жителей Москвы, планирующих покупку жилья с помощью ипотечных программ. Аналогичная ситуация наблюдается и с субсидированной ипотекой: 47,5% опрошенных знают о ней, но не понимают, как она работает.

Ранее стало известно, что самая дешевая однокомнатная квартира в Москве стоит 4,52 миллиона рублей. Точный адрес объекта не называется, однако известно, что речь идет о территории ТиНАО. Площадь квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома, составила 33 квадратных метра.

При этом стоимость самой бюджетной недвижимости возле метро или МЦД составит 6 миллионов рублей. Так оценили жилище в 38,7 "квадрата", расположенное в 10 минутах ходьбы от остановки Санино МЦД-4.