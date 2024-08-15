Стоимость самой дешевой "однушки" в Москве составила 4,5 миллиона рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Самая дешевая однокомнатная квартира в Москве стоит 4,52 миллиона рублей, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".

Точный адрес объекта не уточняется, однако известно, что речь идет о территории ТиНАО. Площадь квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома, составила 33 квадратных метра.

При этом стоимость самой бюджетный недвижимости возле метро или МЦД составит 6 миллионов рублей. Так оценили жилище в 38,7 "квадратов", расположенное в 10 минутах ходьбы от остановки Санино МЦД-4.

Сейчас средняя стоимость квартиры в новостройке составляет 21,4 миллиона рублей, а на "вторичке" – 19,9 миллиона рублей. Средняя месячная зарплата москвича составляет 157 тысяч рублей, поэтому для покупки такого жилища горожанину придется работать порядка 11–10 лет.

