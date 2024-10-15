Аналитик Попов: жилье в новостройках Москвы подорожало на 1,5% в третьем квартале 2024-го

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Квадратный метр в московских новостройках подорожал на 1,5% в период с июля по сентябрь 2024 года, до 372 тысяч рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аналитика Алексея Попова.

"В отдельные месяцы в некоторых ЖК выходят в реализацию новые корпуса или новые пулы квартир. Это приводит к изменению средних цен как внутри комплекса – там они могут и на 25–30% снизиться, – так и по району", – заявил эксперт.

Попов уточнил, что за этот период сразу в нескольких районах Москвы из-за выхода на рынок новых квартир зафиксировано снижение цен на жилье на 3%. Так, по его словам, если в период с апреля по июнь подобных ситуаций было немного, то в июле было выявлено 15 районов со сниженными ценами на жилье, в августе – 8 и в сентябре – 7. Эксперт также заявил, что примерно в 60 районах стоимость на жилье не меняется, а в 10 – увеличивается.

Одной из основных причин роста цен на аренду жилья в России стал кадровый голод, предположил кандидат экономических наук и доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев. Компании оказываются вынуждены искать специалистов в регионах, а миграция внутри страны приводит к росту спроса на аренду жилья и, соответственно, ее стоимости, объяснил он.

Второй причиной роста стоимости аренды квартир стала отмена льготной ипотеки под 8% на новостройки, подчеркнул экономист. Еще одним поводом для такого развития событий стал тот факт, что доля инвестиционного жилья снизилась в сравнении с 2000-ми годами.

