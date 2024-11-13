Риелтор Апрелев: при покупке квартиры во время распродаж можно торговаться

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

При покупке квартиры во время распродаж и акций от застройщиков можно торговаться. Об этом рассказал почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, сложно определить, поднимали ли цены застройщики перед объявлением о скидках.

"Я думаю, что можно все равно торговаться, даже если вам в "черную пятницу" что-то предлагают, если при этом вы понимаете, что цена этой квартиры отличается невыгодно по отношению к тем ценам, которые предлагают другие конкуренты в этом районе с такими же условиями", – пояснил эксперт.

Он добавил, что важно обдумать покупку и провести мониторинг района, сроков строительства и прочих аспектов. Также стоит тщательно проверять договоры и не спешить с покупкой квартиры из-за так называемой черной пятницы. По словам Апрелева, нужно анализировать акции застройщиков, а также сравнивать цены на объекты с другими периодами продаж.

При этом риелтор отмечает, что на привлекательные акции от застройщиков всегда стоит обращать внимание. Сейчас многие девелоперы предлагают нулевую ставку по ипотеке на 5–6 лет с перспективой снижения ипотечной ставки в будущем.

"Распродажа – это просто повод посмотреть и проверить лишний раз, действительно ли это распродажа с реальными скидками или нет. Распродажа – это повод посмотреть на увеличившийся объем предложения. И это расширяет количество предложений", – заключил Апрелев.

В "черную пятницу" высока опасность купить квартиру с дефектом. Об этом ранее рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, нужно внимательно изучить договор сделки, так как в документе могут оказаться неблагоприятные условия. Кроме того, отметил Чаплин, скидки "черной пятницы" могут оказаться иллюзией.