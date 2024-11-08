Юрист Билялова предупредила о рисках при покупке квартиры на аукционе

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Долги на недвижимости, незаконная перепланировка и вероятность потерять жилье из-за неправильного оформления документов – риски, с которыми можно столкнуться при покупке квартиры на аукционе. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила юрист Анастасия Билялова.

На аукционе продается жилье, которое было выставлено на торги, в том числе в случае банкротства и реализации имущества должников. По словам юриста, стартовая цена лотов часто значительно ниже рыночной, что делает покупку выгодной. Тем не менее такой вид сделок влечет за собой определенные неудобства.

"Один из недостатков – большое количество процедур. Необходимо регистрироваться на электронных площадках, отслеживать предложения, проверять условия участия, подавать заявки строго вовремя и с полным комплектом документов, указанных в правилах торгов. Также нужно вносить обеспечительный платеж. К минусам еще можно отнести ограниченный срок полной оплаты в случае победы в торгах", – указала юрист.

Еще есть риск стать жертвой мошенничества со стороны организаторов аукциона или продавцов: они могут предоставить ложную информацию о квартире или поддельные документы, обратила внимание Билялова.





Анастасия Билялова юрист Также сам собственник может быть не заинтересован в продаже и освобождении квартиры. Есть риск, что он будет всячески этому противодействовать, в том числе пытаться оспорить результат торгов или даже поджечь жилье. Также там могут остаться прописанные, которых придется выселять через суд.

"Есть и риск, что объявятся наследники, претендовавшие на квартиру. Например, имущество стало выморочным, за наследством своевременно никто не обратился, а в дальнейшем через суд пропущенный срок был восстановлен, и они его приняли", – предупредила Билялова.

Помимо прочего, на квартире могут быть большие долги, а состояние жилья окажется плачевным. Незаконная перепланировка или нарушения в процессе строительства также создаст проблемы с безопасностью и эксплуатацией недвижимости. Еще есть риск скрытых дефектов или недостатков в конструкции, которые требуют дополнительных затрат на ремонт или устранение недочетов, рассказала эксперт.





Анастасия Билялова юрист Неправильное оформление документов на передачу жилья может привести к признанию сделки недействительной и возврату квартиры.

Ранее выяснилось, что около 65% москвичей согласны переехать в Подмосковье, если им предложат более выгодные условия покупки недвижимости по сравнению со столичными. При этом к жизни за городом не готовы 35% респондентов, из которых 4% предпочитают снимать жилье, лишь бы не покидать мегаполис.

