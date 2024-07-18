Эксперт Шмелев рассказал, как взять ипотеку без первоначального взноса

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Взять ипотеку без первоначального взноса вполне реально двумя способами. Об этом Москве 24 рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

По словам эксперта, в настоящее время минимальный первоначальный взнос у банков составляет 20% от стоимости жилья. Но если таких денег нет, существуют другие варианты оформления ипотеки.





Владимир Шмелев агент по недвижимости В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал, если он имеется. А когда уже есть квартира и, к примеру, хочется купить недвижимость побольше, есть вариант взять кредит под залог прежнего жилья.

Однако у последней опции есть свой минус, предупредил эксперт.

"На оба объекта – старую и новую квартиру – оформляется обременение в пользу банка. И если, например, возникнет необходимость или желание продать прежнее жилье, сделать это не получится до полного погашения долга", – указал Шмелев.

В целом агент по недвижимости посоветовал перед оформлением ипотеки рассчитать свои силы и предусмотреть все риски, связанные в том числе с возможной потерей работы или трудоспособности в целом. Это поможет не оказаться в убытке и затруднительном положении, заключил Шмелев.

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, в каких случаях банк может отказать в выдаче ипотеки. По ее словам, поводом обычно служит некорректная информация в заявке, низкий доход и наличие непогашенных штрафов. Поэтому стоит правильно заполнять сведения о себе, гасить имеющиеся задолженности и указывать все источники поступления денег, отметила эксперт.

