Риелтор Апрелев: цены на новостройки могут упасть на 15–20% после отмены льготной ипотеки

Некоторые российские банки начали приостанавливать прием заявок на льготную ипотеку. Все потому, что программа с господдержкой по ставке 8% завершается 1 июля. По словам экспертов, после ее отмены цены на квартиры должны измениться. Разбираемся, сколько сегодня стоит жилье в столице и можно ли сэкономить при его покупке.

Отмена льготной ипотеки: что это значит?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

После роста ключевой ставки во второй половине 2023 года изменилась и стоимость ипотечных кредитов, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. По его словам, поскольку купить квартиру в новостройке по льготной программе можно было под 8%, а на вторичном рынке – в обычную ипотеку под 16–17%, спрос на первый вариант сильно вырос.



(она будет продлена до 2030 года. – Прим. ред.)

Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России На сегодняшний день с помощью ипотеки приобретается более 90% жилья на первичном рынке. Но больше половины от этого количества – по семейной. И только около 40% квартир – по льготным кредитам. Поскольку с 1 июля они выпадают, ожидается, что спрос на новостройки сократится минимум на 40%.

Эксперт ожидает, что после отмены льготной ипотеки цены на новостройки до конца года могут упасть на 15–20%. Однако есть вероятность, что они вырастут на вторичном рынке из-за притока туда потенциальных покупателей и повышения спроса, отметил Апрелев.

Цена "квадрата"

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке на сегодняшний день составляет в среднем 300 тысяч рублей, отметил Апрелев. Причем количество комнат на цену практически не влияет. В новостройках же ценник за "квадрат" варьируется от 180 до 500 тысяч рублей, сказал эксперт.



Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России Самые бюджетные варианты в Москве – на юге, юго-востоке и востоке. Здесь стоимость квадратного метра в среднем составляет 250 тысяч рублей. При этом в ТиНАО цены на квартиру на 20% ниже.

Престижными направлениями города все еще считаются запад, северо-запад и юго-запад, заметил специалист. По его словам, цена за квадратный метр там начинается от 350 тысяч и так же зависит от инфраструктуры и качества жилья.

За что переплачиваем?

Спрос – это основной фактор, который влияет на стоимость квартиры, заметил Апрелев. Также на ценах отражается местоположение недвижимости, транспортная доступность, развитие социальной и сервисной инфраструктуры района. Стоимость зависит и от уровня комфорта и качества дома, насколько он соответствует современным требованиям.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России Самый главный вопрос – удаленность от метро. Если это пешая доступность, цена на квартиру может быть в разы выше.

При этом на стоимость вторичных квартир также влияет тип жилья.

"В зависимости от того, покупаем мы недвижимость в хрущевке, монолитном доме или современной постройке, разница может достигать 40%", – заметил специалист.

А в новостройках стоимость зависит еще и от класса жилья – эконом, комфорт или бизнес, добавил риелтор.

Как сэкономить?

Один из вариантов – покупка жилья без ремонта. В новостройках есть квартиры без отделки (shell & core) и в предчистовом варианте (white box), и цены на них будут ниже.





Константин Апрелев вице-президент Гильдии риелторов России Кроме того, можно купить жилье на первом этаже: оно будет на 20% дешевле, если сравнивать с квартирой в этом же доме на средних этажах. Так же и с верхним: там недвижимость будет стоить на 10% меньше.

Кроме того, сэкономить можно, купив квартиру подальше от метро. Такой вариант может быть выгоднее на 15%, отметил эксперт. Также можно обратиться за помощью к риелтору, ведь задача специалиста заключается не только в том, чтобы обеспечить безопасную сделку, но и в том, чтобы добиться объективной цены, пояснил Апрелев.