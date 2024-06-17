Инвестор Летенков: квартирные аферисты придумали схему обмана со справкой от психиатра

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Одна из новых уловок аферистов связана с отсутствием обязательности справки из психоневрологического диспансера для перехода права собственности, рассказал эксперт по инвестициям в недвижимость Валерий Летенков.

"Это позволяет мошенникам признать сделку недействительной после ее заключения, утверждая, что продавец был недееспособен.<...> Вернуть средства в такой ситуации маловероятно", – цитирует "Лента.ру" Летенкова.

Он отметил, что аферисты продолжают обманывать россиян, используя сценарии с продажей жилплощади по поддельной доверенности и переходом права без ведома владельца. Такую недвижимость быстро продают, зачастую это не вызывает подозрений у покупателей. При этом объявления об этой жилплощади размещают в Сети ради привлечения интереса, а не получения денег, объяснил Летенков.

Эксперт подчеркнул, что мошенники скорее обманывают людей, усыпляя их бдительность. Например, аферисты могут торопить покупателей с принятием решения, убеждая срочно заключить сделку без полного пакета документов или с участием третьего лица, которому передают деньги. Летенков назвал спешку явным признаком мошенничества.

Специалист посоветовал настороженнее отнестись к сделкам по заниженной стоимости, частым переходам права собственности и отсутствию оригиналов документов. Он порекомендовал воспользоваться услугами юриста или нотариуса при возникновении любых опасений. Как правило, аферисты выходят из сделок с нотариальным заверением и юридической проверкой, заключил Летенков.

Ранее мошенники обманули 85-летнего пенсионера, заставив его продать квартиру на севере Москвы и машину, а затем отдать аферистам полученные от продажи деньги. Мужчина продал иномарку за 500 тысяч рублей. Пенсионер добавил к этой сумме еще 200 тысяч рублей, которые остались от продажи недвижимости.