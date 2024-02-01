Эксперты рассказали о рисках при покупке жилья

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После покупки жилой недвижимости человек может оказаться в ситуации многолетних разбирательств, даже если в сделке были соблюдены все нормы и правила. Об этом заявила руководитель офисов "Митино" и "Крылатское" "ИНКОМ-Недвижимости" Наталия Борзенкова, сообщает Life.ru.

По словам эксперта, самая распространенная сейчас история – ведомые продавцы. Как правило, продавец – одинокий человек, и мошенники начинают настаивать на фиктивной, с их слов, сделке купли-продажи квартиры для поимки преступников, рассказала она. Эксперт добавила, что злоумышленники также могут представляться сотрудниками ЦБ, подкидывать письма в почтовые ящики с якобы официальными печатями ведомств. Продавцы, которые попали в такую мошенническую схему, сразу после сделки передают деньги аферистам, а покупателям отказываются передать проданную квартиру.

Борзенкова добавила, что в большинстве случаев суд встает на сторону покупателя и оставляет за ним право собственности. Однако бывают разные ситуации, и покупатели не всегда соблюдают все правила, чтобы их могли признать добросовестными, отметила эксперт.

Вторая проблема, считает она, – квартиры, которые могут попасть в банкротную массу. В этом случае есть закредитованный продавец, который в будущем может быть признан банкротом, и тогда рассматриваются все квартиры, находящиеся в собственности этого человека за последние три года, сказала Борзенкова. И есть риск отмены сделки, то есть ее могут признать недействительной, объяснила она.

Третьим риском эксперт назвала не наделение детей недвижимостью после использования маткапитала. С ее слов, если родители использовали средства, не наделили детей собственностью и продали квартиру, то при проведении прокурорской проверки сделка с такой квартирой может быть признана ничтожной. В заключение она рассказала, что небольшая часть людей задумывается о юридической экспертизе и дополнительных проверках. Каждый год 3–5% покупателей оказываются в суде, подытожила Борзенкова.

В свою очередь, адвокат, партнер юридической фирмы "СТРИМ" Алена Антонова уточнила, что основной риск для покупателя – дальнейшее оспаривание сделки, при которой человек чаще всего остается без квартиры и денег. По ее словам, основания для оспаривания бывают разные, например недобросовестные действия родственников собственника недвижимости, действия мошенников или черных риелторов. В любом случае покупателю это грозит долгими судебными разбирательствами и финансовыми тратами на них, рассказала Антонова.

Эксперт считает, что перед покупкой квартиры необходимо познакомиться с продавцом, удостовериться в его адекватности, запросить справки о том, что на период заключения сделки он не состоит на учете в ПНД и НД. Если человек пожилой, то принято запрашивать справку об освидетельствовании на предмет психического здоровья, объяснила она и добавила, что также надо проверить прошлых собственников квартиры на предмет рисков оспаривания ими сделки, удостовериться, нет ли в квартире иных зарегистрированных лиц на момент совершения сделки. Особенно это касается несовершеннолетних, подчеркнула она.

Антонова посоветовала проверить базы судов и службы судебных приставов на предмет наличия судебных процессов с продавцом, а также предыдущими владельцами. Она призвала не спешить и подходить к проверке недвижимости и продавца ответственно.

Директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин предупредил, что проблемы могут возникнуть и в том случае, если квартира продается по доверенности. Этим часто пользуются мошенники, объяснил он. С его слов, злоупотребив доверием собственника, они оформляют на себя генеральную доверенность и продают квартиру от имени ничего не подозревающего человека, после чего скрываются с деньгами, а покупатель может быть втянут в судебное разбирательство.

Тумин рекомендовал при покупке недвижимости за наличные деньги убедиться в наличии документов, подтверждающих заблаговременное аккумулирование денежных средств для сделки. Например, выписки о снятии их со счета, указал он и отметил, что лучше проводить расчеты через депозит нотариуса.

Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает существенного замедления роста цен на жилье по России, однако по регионам ситуация будет различаться. Глава регулятора Эльвира Набиуллина сказала, что, если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами. Она подчеркнула, что за последнее время рост цен был разным в регионах страны.

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