Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

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Стоимость самой дешевой недвижимости в столице составляет 1,5 миллиона рублей. Об этом Москве 24 рассказала эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.

По ее словам, в январе 2024 года средняя стоимость столичных квартир в новостройке составляет 17,1 миллиона рублей. На вторичном рынке – 19,2 миллиона рублей. Что касается самых дешевых вариантов, то здесь все зависит от допущений, на которые готов согласиться покупатель, отметила Лапшина.





Елена Лапшина эксперт "Циан.Аналитики" Самодельные 10–15-метровые "апартаменты", появившиеся в рамках реконструкции нежилых зон многоквартирных домов на первых этажах или в полуподвалах, предлагают и за 1,5 миллиона рублей.

Подобные помещения оснащены коммуникациями, в некоторых из них предусмотрены окна. Однако они все же не приспособлены для длительного проживания. Кроме того, здесь не получится прописаться, поскольку в апартаментах нельзя оформить регистрацию. Также покупатель рискует столкнуться с юридическими сложностями, касающимися перепродажи, регистрационных действий и так далее. Вместе с тем расценки на полноценные апартаменты от застройщиков с возможностью оформления по договору долевого участия стартуют от 4,3 миллиона рублей, говорит Лапшина.

"Стоимость квартир (не апартаментов), в настоящий момент выставленных на продажу в Москве, на вторичном рынке начинается с 3,3 миллиона рублей, на рынке новостроек – с 5 миллионов рублей. Самые дешевые лоты находятся в ТиНАО. В них, в отличие от апартаментов, уже возможно оформить столичную регистрацию", – уточнила эксперт.



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В свою очередь, в Аналитическом центре ИНКОМ-Недвижимость рассказали Москве 24, что самая дешевая квартира в столице продается на вторичном рынке в одном из ЖК Зеленограда. Ее цена составляет 3 657 000 рублей. Это студия площадью 10,6 квадратного метра на четвертом этаже в девятиэтажке. В ней сделан ремонт и установлена сантехника, а вся инфраструктура находится шаговой доступности. Например, МЦД-3 – всего в 10 минутах ходьбы.

При этом самая дешевая квартира на столичном рынке новостроек, по данным аналитиков, выставлена за 5 299 180 рублей. Это также студия, и она тоже находится в одном из зеленоградских ЖК. Ее площадь составляет 19,8 квадратного метра. Квартира расположена на пятом этаже в двадцатипятиэтажке.

Вместе с тем в сервисе "Авито Недвижимость" рассказали Москве 24, что искать квартиры в столице стоит от 4 миллионов рублей.





Сергей Еремкин руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Чаще всего такие объекты соответствуют статусу апартаментов и находятся в окраинных районах, на конечных станциях метро, а также предлагаются в основном без меблировки.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры. Если жилплощадь за последние несколько лет неоднократно переходила из рук в руки, то это должно насторожить, отметил эксперт. Не рекомендуется приобретать квадратные метры по доверенности, а также если собственника скрывают от покупателя.

