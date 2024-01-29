В ЛДПР предложили увеличить налоговый вычет за продажу жилья

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Депутаты от партии ЛДПР внесут в Госдуму проект закона об увеличении налогового вычета с одного до двух миллионов рублей с получаемой суммы за продажу жилой недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта и пояснительную записку.

Отмечается, что по действующим нормам вычет в размере одного миллиона рублей распространяется на доход, который был получен при продаже жилья, тем самым налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивается с суммы, оставшейся после вычета. Парламентарии предлагают внести изменения в Налоговый кодекс страны и еще больше уменьшить налогооблагаемую часть, повысив вычет до двух миллионов рублей. Авторы идеи указали, что размер налогового вычета не менялся с момента его введения.

"В связи с этим законопроектом предлагается приблизить размер имущественного налогового вычета к изменившимся экономическим реалиям, для чего увеличить его до двух миллионов рублей", – указано в пояснительной записке.

Как отметили депутаты, такая мера позволит россиянам получить дополнительные средства при продаже недвижимости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что налоговый вычет при продаже жилья является хорошо зарекомендовавшим себя механизмом. По его словам, за счет вернувшихся денег люди делали ремонт, покупали мебель, вносили сумму за ипотеку.

"Стоимость жилья выросла в разы, поэтому увеличение налогового вычета до двух млн рублей объективно оправдано рыночной ситуацией", – заявил он в беседе с агентством.

Кроме того, в отзыве российского правительства к проекту указано, что кабмин РФ не поддерживает инициативу, потому что поступления по НДФЛ формируют существенную часть доходов бюджетов субъектов страны и местных бюджетов.

Ранее предлагалось внести законопроект, согласно которому граждане смогут оформлять налоговый вычет за медуслуги по лечению домашних животных, если питомцы официально зарегистрированы. Указывается, что 26 января документ был направлен на заключение в правительство для внесения в ГД.

По словам авторов, введение налоговых вычетов на расходы, связанные с лечением и обследованием питомцев, простимулирует владельцев официально регистрировать их. Таким образом предполагается снизить число безнадзорных животных в РФ, так как питомца с регистрационным номером всегда можно будет идентифицировать и найти его хозяина.

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