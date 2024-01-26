В России предлагают ввести налоговый вычет на лечение животных

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В России предлагают внести законопроект, согласно которому россияне смогут оформлять налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если питомцы официально зарегистрированы. Об этом сообщает газета "Известия".

"Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации", – указано в пояснительной записке к документу.

26 января законопроект будет направлен на заключение в правительство для внесения в Госдуму.

На сегодняшний день социальный налоговый вычет может получить человек, который оплатил медицинские услуги, оказанные ему самому и членам его семьи, назначенные врачом лекарства, а также страховые взносы по договору ДМС.

По мнению законодателей, введение налоговых вычетов на расходы, связанные с лечением и обследованием питомцев, простимулирует хозяев официально регистрировать их. Таким образом предполагается снизить число безнадзорных животных в России, так как питомца с регистрационным номером всегда можно будет идентифицировать и найти его хозяина.

Авторы документа подчеркивают, что для внесения данных изменений не придется менять налоговое законодательство, в нем просто появится новая опция. Налоговый вычет также можно будет получить в размере 13% от потраченной на лечение суммы за календарный год, которая не должна в целом превышать более 120 тысяч рублей.

Эксперты считают, что введение налогового вычета на лечение питомцев вряд ли побудит людей к их регистрации, но подчеркивают, что регистрация животных является необходимостью.

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