В РФ хотят предоставить молодым специалистам налоговый вычет до 500 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Думские депутаты 18 января направят в российский кабмин инициативу, предлагающую предоставить молодым специалистам налоговый вычет до 500 тысяч рублей по налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации СМИ, законопроект охватывает молодых специалистов в возрасте до 35 лет из сфер культуры, образования и здравоохранения.

Такая инициатива является дополнительным стимулом для привлечения молодых работников на деятельность в российских регионах, уточнили авторы материала.

Ранее стало известно, что в России предложили внести изменения в систему расчета налогового вычета за детей. Как отметила депутат Яна Лантратова, в законодательстве есть право граждан на налоговый вычет в размере 1 400 рублей на первого ребенка, 1 400 рублей – на второго, 3 000 рублей – на третьего и последующих.

При действующей системе расчета теряется реальная полезность вычета, так как не учитывается текущая экономическая обстановка, указала она.



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