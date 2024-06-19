Российские банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

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Некоторые крупные банки начали останавливать прием новых заявок от клиентов-физлиц на льготные ипотечные кредиты до 1 июля, когда должны завершиться основные госпрограммы, пишет РБК со ссылкой на представителей служб поддержки данных кредитных организаций.

Так, с 18 июня соответствующее решение по льготной ипотеке под 8% принял Промсвязьбанк (ПСБ). Отмечается, что к такой же мере прибегли банк "Россия" и "Ак Барс". При этом уточняется, что пресс-служба ПСБ подтвердила данную информацию, в то время как два других банка не ответили на запрос журналистов.

Кроме того, в Сети появилась информация о том, что с 19 июня все обращения за семейной и льготной ипотекой на покупку дома перестанут обрабатываться МТС Банком, а с 21 июня – Почта Банком.

Представители пресс-центра МТС Банка рассказали РБК, что ипотека не относится к числу ключевых продуктов стратегии кредитной организации. По словам сотрудников банка, на данный момент практический смысл в приеме подобных заявок от клиентов отсутствует, поскольку организации необходимо определенное время на одобрение заявки, подбор объекта для клиента и выход на сделку.

"Банк сейчас уже сформировал пул клиентов, которые до конца июня выйдут на сделку по данной программе по ранее одобренным заявкам", – подчеркнули в кредитной организации.

При этом сотрудники call-центра Почта Банка не подтвердили данные о прекращении приема заявок по одной из льготных ипотечных программ.

Также в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Альфа-Банк направил своим клиентам уведомление о том, что заявки на льготные кредиты на покупку дома, которые были поданы после 17 июня, вероятнее всего, не успеют выйти на сделку. При этом в службе поддержки банка не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

"В мае мы наблюдали сезонный всплеск спроса на ипотеку по программе ИЖС (индивидуального жилищного строительства. – Прим. ред.). Рядовая практика – когда банк заранее предупреждает выборочных партнеров о чуть более длительных сроках рассмотрения заявок на ипотеку. Это не связано с лимитами банка. На текущий момент прием заявок продолжается – как по этой, так и по другим программам", – рассказал представитель Альфа-Банка.

В свою очередь, финансовый консультант Татьяна Волкова посоветовала россиянам детально проанализировать рынок недвижимости и доступные предложения перед тем, как взять ипотеку. В беседе с "Газетой.ру" она рекомендовала изучить различные льготные программы, чтобы узнать об их условиях.

Кроме того, она обратила внимание на значимость долгосрочных перспектив объекта недвижимости. Эксперт посоветовала россиянам узнать о возможных скрытых комиссиях банков.

Также консультант рекомендовала сотрудничать только с одним банком, не меняя его.

"Ваш банк, в котором вы получаете зарплату, может предложить скидку на процентную ставку по ипотеке. Даже небольшое снижение ставки, например на 0,5%, может значительно уменьшить общую сумму переплаты по кредиту. Обязательно узнайте о возможных скидках и льготных условиях в вашем банке", – обратила внимание специалист.

Также, по словам Волковой, сэкономить средства может помочь самостоятельное оформление страховки без помощи банка. Это связано с тем, что стоимость предлагаемого кредитными организациями страхования зачастую оказывается выше, чем в сторонних страховых компаниях, которые имеют банковскую аккредитацию.

Кроме того, консультант обратила внимание на траншевую ипотеку, которая позволяет зафиксировать цену на жилье и снизить финансовую нагрузку до сдачи дома в эксплуатацию.

При таком виде кредита банк выдает его частями, перечисляя их застройщику. Как правило, производится две выплаты, но их может быть больше, подчеркнула эксперт. За это время можно успеть накопить средства на погашение ипотеки или вложения в другие активы, добавила специалист.

По словам консультанта, для выгодной ипотеки крайне важно выбрать оптимальный срок кредита, поскольку чем он короче, тем меньше окажется переплата по процентам.

"Однако нужно учитывать и комфортность ежемесячного платежа. Рассмотрите и возможность досрочного погашения кредита, что также уменьшит переплату. Другой способ экономии – имущественный налоговый вычет, который позволяет вернуть часть средств, потраченных на выплату ипотеки, и направить их на погашение долга", – отметила эксперт.

Также она рассказала, что облегчить период выплаты ипотеки поможет значительный первоначальный взнос. Он снизит сумму кредита и, соответственно, переплату.

Помочь может и рефинансирование ипотеки на более выгодных условиях, поскольку оно может привести к снижению размера ипотечного кредита. По словам специалиста, это окажется особенно выгодно, если финансовое состояние кредитора улучшилось или на рынке появились предложения получше.

Ранее ВТБ заявил о временной приостановке выдачи IT-ипотеки. Предложение неактуально с 17 июня в связи с исчерпанием лимита, отметили в банке. При этом заявки на программу продолжают приниматься по всем каналам.