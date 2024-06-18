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18 июня, 12:41

Экономика

Путин заявил о сохранении дальневосточной ипотеки и расширении ее на бойцов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программа дальневосточной ипотеки сохранится, также она расширится на участников спецоперации на Украине. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с жителями Дальнего Востока.

Российский президент отметил, что дальневосточная ипотека сохранится под 2% и будет держаться в "таком качестве".

Ранее зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить воспитателей детсадов в перечень лиц, претендующих на получение льготной дальневосточной и арктической ипотеки. По его словам, идея возникла после обращения избирателей из Архангельской области.

Кроме того, с 1 июля семьи с детьми из малых городов РФ смогут оформить ипотеку под 6% при условии, если хотя бы один ребенок не достиг 18 лет. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал, что для таких семей предусмотрены преференции при покупке жилья в малых городах и регионах. При возведении дома льготные условия для семей будут действовать во всех российских субъектах, добавил он.

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