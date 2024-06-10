Мишустин: семьи из малых городов смогут оформить ипотеку под 6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семьи с детьми из малых городов России смогут оформить ипотеку под 6%, если хотя бы один ребенок будет несовершеннолетним. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

С 1 июля для таких семей будут предусмотрены преференции при покупке жилья в малых городах и регионах. При возведении дома льготные условия для семей станут действовать во всех российских субъектах.

"Граждане ждут запуска этих программ. Важно выполнить поручение главы государства с соблюдением сроков, организовать необходимую работу", – передает телеграм-канал правительства РФ слова Мишустина.

Ранее Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, до этого соответствующий льготный кредит могли получить все российские семьи, в которых растут дети в возрасте до 6 лет. Российский лидер добавил, что такие меры поддержки особенно важны для многодетных семей.

До этого Софвед одобрил продление закона о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки до 31 года 2030 года. В данный срок россияне при рождении третьего или последующих детей могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.