Минфин РФ предложил повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с 2 детьми

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Министерство финансов РФ преложило повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми после 1 июля. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Срок действия семейной ипотеки в нынешнем виде закончится 1 июля 2024 года. В настоящее время взять кредит по этой программе могут семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка по такой ипотеке – 6% годовых, минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что правительство России обсуждает возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках программы семейной ипотеки, привязанных к количеству детей в семье. Тогда Хуснуллин говорил о продлении программы "Семейная ипотека" для семей с детьми младше шести лет.

Также председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что в ГД внесли проект о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 года. Проект подготовили в рамках реализации послания Владимира Путину ФС.