25 апреля, 17:48Политика
В ГД внесен проект о продлении программы помощи многодетным в погашении ипотеки
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуму внесли законопроект о продлении программы помощи многодетным семьям в погашения ипотеки до 2030 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
По его словам, проект подготовили в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.
"Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий", – сказал председатель ГД.
Как отметил Володин, Госдума работает над мерами по поддержке семей с детьми.
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Он подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, а Россия выбирает жизнь.
В ходе послания Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Семья". Также президент предложил продлить программу маткапитала до 2030 года.
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