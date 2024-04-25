В ГД внесен проект о продлении программы помощи многодетным в погашении ипотеки

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В Госдуму внесли законопроект о продлении программы помощи многодетным семьям в погашения ипотеки до 2030 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, проект подготовили в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий", – сказал председатель ГД.

Как отметил Володин, Госдума работает над мерами по поддержке семей с детьми.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Он подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, а Россия выбирает жизнь.

В ходе послания Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Семья". Также президент предложил продлить программу маткапитала до 2030 года.

