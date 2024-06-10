В ГД предложили изменить условия получения дальневосточной и арктической ипотеки

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Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить воспитателей детских садов в перечень лиц, которые могут претендовать на получение льготной дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом сообщает RT.

Соответствующее обращение парламентарий направил на имя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Он пояснил, что инициатива возникла после обращения избирателей из Архангельской области.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы для данной категории работников муниципальных образовательных организаций", – следует из текста письма.

Ранее Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах России независимо от возраста детей. Однако президент уточнил, что единственным условием для получения этой ипотеки станет наличие несовершеннолетия хотя бы у одного ребенка на момент оформления льготного кредита.

