Эксперт Линецкий назвал 2024 год лучшим временем для получения льготной ипотеки

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Для всех, кто может взять один из видов льготной ипотеки, 2024 год – лучшее время для реализации этой инициативы. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Линецкий, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, если возможности такой нет, то лучше подождать. Если учитывать риторику Минфина и ЦБ, то во втором полугодии 2024 года должна начать снижаться ключевая ставка. Вслед за ней снизится и рыночная ставка по ипотеке, и человек может оформить займ на более выгодных условиях, объяснил эксперт.

Он указал, что в данный момент средняя рыночная ставка по ипотеке составляет 14,4% годовых. Решение брать или не брать в таких условиях ипотеку зависит от того, если ли возможность оформить займ по рыночной или льготной ставке, подчеркнул Линецкий.

По его словам, основное влияние на размер процентов по ипотеке оказывает ключевая ставка ЦБ РФ. Он напомнил, что с 15 декабря 2023 года ключевая ставка составляет 16%. А если она растет, то увеличивается ипотечная, и наоборот, сказал эксперт.

Линецкий добавил, что средняя инфляция в РФ за последние 30 лет составляет около 8,6%. Это означает, что если кредит на актив оформлен по ставке, превышающей инфляцию, то издержки по обслуживанию будут выше, чем рост цены квартиры или дома. По его мнению, это невыгодный вариант ипотеки. Если же человек смог оформить ипотеку по ставке ниже 8,6%, то это считается хорошим вариантом, на котором можно даже заработать, подчеркнул финансовый аналитик.

Он также обозначил, какие сейчас есть льготные ипотеки:



льготная ипотека под 8%;

семейная ипотека;

IT-ипотека;

сельская ипотека;

дальневосточная и арктическая ипотека;

военная ипотека;

льготная ипотека для новых регионов.

Линецкий обратил внимание, что каждый человек должен подходить внимательно к выбору ипотеки, поскольку от этого зависит финансовое положение. Он считает важным выбрать наиболее выгодный вариант, который подойдет для бюджета и не будет оказывать психологического давления.

Ранее сообщалось, что в Москве свыше 17 тысяч работников сферы IT воспользовались программой льготной ипотеки за два года. Как рассказала заммэра Мария Багреева, в январе – апреле этого года в столице выдали почти 4,7 тысячи льготных IT-ипотек на общую сумму порядка 61,5 миллиарда рублей. Это, уточнила она, в три раза больше по числу и объему, чем за первые четыре месяца 2023 года.