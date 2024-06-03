Свыше 17 тысяч специалистов в Москве воспользовались льготной IT-ипотекой за два года

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Более 17 тысяч столичных специалистов в сфере IT воспользовались программой льготной ипотеки за два года. Об этом рассказала заммэра Мария Багреева.

"В январе – апреле текущего года в Москве было выдано почти 4,7 тысячи льготных IT-ипотек на общую сумму около 61,5 миллиарда рублей – втрое больше и по числу, и по объему, чем за первые 4 месяца прошлого года. Всего же за 2 года действия программы, с мая 2022 года, льготные кредиты оформили 17,2 тысячи специалистов", – уточнила она.

По ее словам, объем ипотечных кредитов превысил 224 миллиарда рублей. Багреева обратила внимание, что Москва лидирует среди регионов по выдаче ипотеки IT-специалистам. Так, за первый квартал в столице выдали 32% от общего числа займов по стране в рамках указанной программы.

Заммэра отметила, что доля IT-ипотек во всех льготных кредитах превышает 20%, а по объему – 30%.

Багреева обратила внимание, что льготный ипотечный кредит могут получить работники сферы IT в возрасте от 18 до 50 лет, трудоустроенные в организациях, которые прошли аккредитацию министерства цифрового развития, с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей.

В Москве по программе можно максимально получить 18 миллионов рублей. Однако можно увеличить сумму до 30 миллионов рублей, присоединив рыночную ипотечную программу. Условия действуют до конца этого года.

Ранее правительство РФ увеличило лимиты по IТ-ипотеке на 200 миллиардов рублей. Их нарастили с 500 до 700 миллиардов рублей. По выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка смогут еще не менее 15 тысяч IТ-специалистов.

Ипотечная программа для работников IТ-сферы была запущена кабмином РФ в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать удобные условия для сотрудников компаний, специализирующихся на информационных технологиях.

