СФ принял закон о продление выплат многодетным на погашение ипотеки до 2030 года

Фото: 123RF/mordecio

Софвед одобрил продление закона о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки до 31 года 2030 года. Соответствующий документ доступен в электронной базе Госдумы.

В данный срок россияне при рождении третьего или последующих детей могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Инициатива предполагает увеличение расходов федерального бюджета на 2024–2030 годы на 647,59 миллиарда рублей, из которых 47,8 миллиарда рублей полагается на 2024-й, 87,4 миллиарда рублей – на 2025-й, 92,1 миллиарда рублей – на 2026-й, 97,07 миллиарда рублей – на 2027-й, 102,24 миллиарда рублей – на 2028-й, а также 107,64 миллиарда рублей и 113,34 миллиарда рублей на 2029 и 2030 год соответственно.

Помимо этого, законом будет исключены организации, уполномоченные АО "Дом.РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты, так как среди них участили случае мошенничества при реализации мер господдержки граждан. Например, в 15 регионах открыто свыше 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств. Кроме того, деятельность таких организаций не подлежит контролю и надзору Банка России.

Закон также исключает возможность использовать выплаты на погашение ипотеки для жилого помещения, признанного непригодным для проживания. При этом при приобретении земельного участка для строительства жилого дома выплату граждане будет получать только после регистрации права собственности на постройку.

В свою очередь, граждане, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за выплатой через год после предыдущей реализации этих мер.

Между тем в ГД внесли законопроект о ежегодной выплате в размере 20% прожиточного минимума на каждого ребенка до 16 лет с российским гражданством ко Дню защиты детей. Выплата начнется с 2025 года. Отмечается, что благодаря такому законопроекту взрослые смогут подарить детям повод для радости. Это станет напоминанием о необходимости соблюдения прав и интересов ребят, уточняется в сообщении.