Депутаты ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату на ребенка ко Дню защиты детей

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В России могут ввести ежегодную выплату в размере 20% прожиточного минимума на каждого ребенка до 16 лет с российским гражданством ко Дню защиты детей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии ЛДПР во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, следует из думской базы.

"Законопроектом предлагается предоставлять родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет ежегодно выплату к Международному дню защиты детей за счет средств федерального бюджета", – подчеркивается в сообщении.

Согласно документу, выплата начнется с 2025 года. Отмечается, что благодаря такому законопроекту взрослые смогут подарить детям повод для радости. Это станет напоминанием о необходимости соблюдения прав и интересов ребят, уточняется в сообщении.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект базового закона о семейной налоговой выплате – налогового кешбэка для семей с двумя и более детьми. Размер выплаты планируется установить на уровне в 7 из 13% НДФЛ, уплаченного в прошлом году. В случае, если закон будет принят, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года.

До этого Госдума приняла закон, согласно которому выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям продлят на семь лет. Программу продлили для тех, чей третий и последующий ребенок родился до 31 декабря 2030 года включительно.

