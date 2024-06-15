Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки с 17 июня из-за исчерпания лимита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

При этом представители банка уточнили, что заявки на программу будут приниматься по всем каналам. Договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях, пояснили в организации.

Для дальнейшей выдачи IT-ипотеки необходимо дождаться решения кабмина, добавили в банке. После выделения лимитов ВТБ будет готов возобновить ее.

Более 17 тысяч столичных специалистов в сфере IT воспользовались программой льготной ипотеки за два года. Так, объем ипотечных кредитов превысил 224 миллиарда рублей.

Москва лидирует среди регионов по выдаче ипотеки IT-специалистам. За первый квартал в столице выдали 32% от общего числа займов по стране в рамках указанной программы.

