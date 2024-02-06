06 февраля, 10:53Экономика
Минфин России поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Минфине РФ поддержали увеличение лимитов по IT-ипотеке, сообщается на сайте ведомства.
"В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы", – говорится в сообщении.
В связи с этим в Минцифры РФ подготовили соответствующий проект постановления.
В ведомстве также добавили, что перераспределение оставшихся лимитов банкам сейчас обеспечивает "Дом.рф". Сумма составляет около 39 миллиардов рублей. Выдача IT-ипотеки продолжится до принятия постановления правительства.
Ранее стало известно, что в 2023 году в Москве выдали 11 тысяч льготных IТ-ипотек. Общий объем выданных заемщикам средств составил почти 140 миллиардов рублей.
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