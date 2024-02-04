Сбер завершил прием заявок на IT-ипотеку

Фото: 123RF/fabiobalbi

Сбер перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов. Об этом свидетельствуют данные платформы "Домклик".

На сайте указано, что прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок будет сообщено дополнительно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса "Сделка.рф", Сбер перестал принимать заявки, так как исчерпал лимиты по IT-ипотеке.

Ранее сообщалось, что новая версия мобильного приложения Сбера для iOS "Учет онлайн" больше не доступна для скачивания в App Store. Банк уточнил, что в ближайшем офисе специалисты помогут загрузить новую версию приложения.

До этого глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов сообщил, что Центробанк планирует пересмотреть условия льготной ипотеки в пользу адресных и целевых программ уже в 2024 году. Представитель регулятора подчеркнул, что льготная ипотека должна быть доступна тем, кто нуждается в ней в первую очередь.

"Деньги 24": эксперты рассказали о сроках программы льготной ипотеки