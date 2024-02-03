Новая версия мобильного приложения Сбера исчезла из App Store

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Новая версия мобильного приложения Сбера для iOS "Учет онлайн" больше не доступна для скачивания в App Store. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

"Если вы успели установить и зарегистрироваться в "Учет Онлайн" на iPhone, старую версию приложения СберБанк Онлайн можно удалить. Сейчас "Учет Онлайн" уже нельзя скачать в App Store", – говорится в сообщении.

Банк уточнил, что в ближайшем офисе специалисты помогут загрузить новую версию приложения.

31 января стало известно, что Сбер выпустил новую версию мобильного приложения в App Store. Оно позволит получить доступ к "Сбербанку Онлайн" и пользоваться всеми сервисами кредитной организации.

1 ноября прошлого года мобильное приложение Сбера работало нестабильно. Неполадки заметили клиенты кредитной организации.

Отмечалось, что пользователи не могли зайти в свои аккаунты, а также совершить платежи или переводы. При открытии приложения появлялась надпись: "Сбербанк Онлайн временно недоступен".

Спустя 30 минут неполадки устранили. В банке заявили, что проблемы у пользователей могли появиться на старых версиях приложения из-за проведения технических работ.

Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка