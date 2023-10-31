Пользователи Telegram второй день подряд жалуются на сбои в работе приложения

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Пользователи приложения Telegram вновь пожаловались на сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные портала "Сбой.РФ".

За последние 24 часа о сбоях сообщили 1 317 пользователей. Больше всего сообщений поступило из Краснодарского края (37%), Ростовской области (15%) и Ставрополья (10%). Также на неработающее приложение жалуются жители Воронежской области, Москвы, Волгоградской области и Дагестана, следует из данных сервиса.

Проблемы в работе Telegram наблюдаются у пользователей приложения уже второй день подряд. Вчера, 30 октября, на портал поступило более 24 тысяч жалоб. Больше всего сообщений также поступило от жителей южных регионов. Они сообщали о неработающем приложении без подключенного VPN.



Ранее в Госдуме, комментируя сбои в работе приложения, заявили, что Роскомнадзор не блокирует ресурсы без соответствующего решения суда или распоряжения властей. Если нет никаких такого рода сигналов, то значит, это действительно сбой, отмечал зампредсед думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев.

Год назад, в октябре 2022 года, в РКН заявляли о том, что блокировка мессенджера на территории России исключена. Так они прокомментировали информацию о том, что ведомство запретило домен t.me, принадлежащий Telegram. Позже домен убрали из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов.

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