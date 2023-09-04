В РКН заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube

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В Роскомнадзоре заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

"Не связано (с действиями РКН. – Прим. ред.)", – ответили в пресс-службе ведомства на соответствующий вопрос агентства.

Ранее в работе YouTube на территории России произошел сбой. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения видеохостинга, а также невозможность войти в аккаунт.

