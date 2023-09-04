04 сентября, 21:00Технологии
В РКН заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube
Фото: depositphotos/Marianarbh1
В Роскомнадзоре заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
"Не связано (с действиями РКН. – Прим. ред.)", – ответили в пресс-службе ведомства на соответствующий вопрос агентства.
Ранее в работе YouTube на территории России произошел сбой. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения видеохостинга, а также невозможность войти в аккаунт.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!