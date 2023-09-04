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04 сентября, 18:07

Технологии

Сбой произошел в работе YouTube на территории РФ

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Сбой произошел в работе видеохостинга YouTube на территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar.

По состоянию на 17:57 по московскому времени зафиксировано 736 отчетов о сбое в работе видеосервиса. Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с загрузкой сайта и приложения, а также невозможность войти в аккаунт.

Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы. Также проблемы фиксируются в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге. Поступают сообщения и от пользователей в Киеве, Минске и Алматы.

В конце августа сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Проблемы в его работе наблюдались примерно в течение двух часов. Позже выяснилось, что это было вызвано сложностями в работе дата-центра Telegram в Европе.

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