12 августа, 21:41Технологии
Роскомнадзор сообщил, что не блокирует зарубежные поисковики, в том числе от Google
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Роскомнадзор не блокирует иностранные поисковые сервисы, в том числе от компании Google. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регулятора.
"Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается. По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google", – сообщили представители Роскомнадзора.
При этом в ведомстве порекомендовали всегда пользоваться отечественными сервисами.
В субботу 12 августа детектор Downradar зафиксировал сбои в работе поисковика Google на всей территории России. Наиболее часто о сбоях в работе сервиса сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Ранее сообщалось, что Google начал блокировку сервисов Workspace в России. Эту информацию подтвердили две крупные отечественные IT-компании. При этом в самой американской корпорации заявили, что никаких изменений в доступ к сервисам Workspace не вносили.
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