Сбои в работе Google наблюдаются на территории России

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Неполадки в работе Google наблюдаются на территории России. Это следует из данных детектора сбоев Downradar.

По данным детектора, 55% пользователей Сети сообщали об общих проблемах в работе Google, при этом 35% респондентов отмечали проблемы в работе сайта. Еще 5% пользователей заявили о трудностях со входом в систему.

Наиболее активно о неполадках в Google сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Ранее в СМИ сообщалось, что американская компания Google начала блокировать сервисы Google Workspace, куда входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и другое для российских организаций, находящихся под санкциями.

Позже источник в компании заявил, что Google в последнее время не вносил изменений в доступ к сервисам Workspace в России. Он обратил внимание, что оценить ситуацию сложно, поскольку американская корпорация не имеет сведений о том, какие именно компании якобы пострадали.



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