Компания Google не блокировала сервисы Workspace в России – СМИ

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Google в последнее время не вносил изменений в доступ к сервисам Workspace в России. Об этом ТАСС сообщил источник в компании.

Он обратил внимание, что оценить ситуацию сложно, поскольку американская корпорация не имеет сведений о том, какие именно компании якобы пострадали.

"Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России и что, если какая-либо компания в мире нарушит наши условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace", – сообщил собеседник агентства.

Ранее СМИ, ссылаясь две крупные IT-компании сообщили, что Google начала блокировать сервисы Workspace в РФ, в число которых входят "Google Документы", "Google Диск" и другие. Проблема, по данным источников, заключалась в том, что более 30% данных компаний содержались на площадке американской корпорации.

В свою очередь, в Google, по версии источников, объяснили блокировку спам-сообщениями. Однако собеседники издания выразили уверенность, что виной подобному стали антироссийские санкции.

