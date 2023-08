Google и Universal Music ведут переговоры о лицензировании песен, созданных ИИ – СМИ

Фото: depositphotos/wolterke

Google и медиахолдинг Universal Music проводят переговоры о возможном лицензировании музыкальных произведений, которые сделаны с помощью искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Издание сообщает, что конечной целью переговоров является создание инструмента, который позволит фанатам создавать треки на законных основаниях и платить за это владельцам авторских прав. Переговоры проходят на фоне резкого числа роста подделок песен с помощью нейросетей.

"Появление генеративного искусственного интеллекта привело к всплеску подделок песен", – отмечают в издании.

Сообщается, что переговоры компаний находятся в начальной стадии.

Ранее сообщалось, что компания Google тестирует инструмент, который благодаря технологии искусственного интеллекта способен писать новостные заметки. Инструмент носит рабочее название Genesis, его уже предложили опробовать ряду СМИ, в том числе The New York Times, The Wall Street Journal и другим.



