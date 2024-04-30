Жителя Приморья задержали за сотрудничество с подконтрольной ГУР Украины организацией

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Житель Приморского края задержан за тайное сотрудничество с подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины организацией. Об этом со ссылкой на представителя УФСБ России по Приморскому краю сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины", – указано в сообщении.

В ведомстве заявили, что приморец инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания содействия в деятельности против безопасности РФ, его задержали и заключили под стражу. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации спецслужбы и правоохранительные органы РФ пресекли на территории государства 419 террористических преступлений. Кроме того, с начала СВО в интернете удалили более 360 тысяч экстремистских материалов, а также заблокировали доступ к 70 тысячам страниц, рассказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.