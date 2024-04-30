Хуситы заявили об атаке на два эсминца США и балкер Cyclades в Красном море

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Йеменские хуситы атаковали два коммерческих судна – Cyclades в Красном море и MSC Orion в Индийском океане, а также два эсминца ВМС США. Об этом со ссылкой на заявление движения пишет ТАСС.

"Йеменские хуситы атаковали два эсминца США и судно Cyclades в Красном море, а также MSC Orion в Индийском океане", – указано в сообщении.

Согласно заявлению хуситов, при атаке на корабли США использовались беспилотники. Представитель движения утверждает, что средства поражения "достигли своих целей".

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.

До этого сообщалось, что гражданин России Тимофей Колчанов, который находился на захваченном Ираном судне MCS Aries в Ормузском проливе, связался с семьей.