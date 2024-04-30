30 апреля, 06:02Происшествия
Хуситы заявили об атаке на два эсминца США и балкер Cyclades в Красном море
Фото: 123RF/bonandbon
Йеменские хуситы атаковали два коммерческих судна – Cyclades в Красном море и MSC Orion в Индийском океане, а также два эсминца ВМС США. Об этом со ссылкой на заявление движения пишет ТАСС.
"Йеменские хуситы атаковали два эсминца США и судно Cyclades в Красном море, а также MSC Orion в Индийском океане", – указано в сообщении.
Согласно заявлению хуситов, при атаке на корабли США использовались беспилотники. Представитель движения утверждает, что средства поражения "достигли своих целей".
Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.
До этого сообщалось, что гражданин России Тимофей Колчанов, который находился на захваченном Ираном судне MCS Aries в Ормузском проливе, связался с семьей.