The Thaiger: подушка спасла от пулевого ранения спавшего мужчину в Таиланде

Фото: talknewsonline.com

В Таиланде 31-летний Вирасак Вичиткарнпана избежал пулевого ранения благодаря подушке. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 20 января в районе Банг Па-ин в провинции Аюттхая. Мужчина после ночной смены с женой и другими родственниками лег спать. Спустя время его отец услышал треск разбитого стекла. Вирасак в этот момент не проснулся.

Мужчина понял, что произошло, только после пробуждения. Он заметил крошку цемента и пыль на кровати и полу, а также дыру в стене спальни и разбитое окно. Одна из пуль во время стрельбы попала в подушку, которую Вирасак использует в качестве валика. В ту ночь он положил на нее ногу, благодаря чему не получил травм.

Вирасак после случившегося обратился в полицию. Он надеется на поимку злоумышленника. Однако пока правоохранители не задержали никого по этому делу. В настоящее время семья мужчины живет в напряжении, ожидая возможного повторения стрельбы.

Ранее группа подростков из хулиганских побуждений выстрелила из пневматического пистолета в сторону незнакомки в торговом центре в Санкт-Петербурге. В результате у девушки выявлена рана щеки. После произошедшего подростки скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

