СК: причиной крушения самолета в Оренбургской области могла быть ошибка пилотирования

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Следствие рассматривает несколько версий крушения учебного самолета в Орске Оренбургской области. К ним относятся ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В настоящее время на месте падения авиасудна работают следователи и криминалисты. Для установления точных причин случившегося организован комплекс следственных действий, в рамках которого допрашиваются свидетели и готовятся к назначению необходимые экспертизы.

Самолет упал в поселке Джанаталап вблизи Орска 2 февраля. В момент падения на борту находились инструктор и двое курсантов, они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.