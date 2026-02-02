Три человека погибли при крушении учебного самолета в Орске

Фото: MAX/"МЧС Оренбургской области"

Три человека погибли при крушении учебного самолета Diamond DA вблизи Орска в Оренбургской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Джанаталап. В свою очередь, в телеграм-канале губернатора и правительства Оренбургской области добавили, что на месте падения уже находятся все экстренные региональные службы.

"Сообщение о крушении учебного воздушного судна Diamond в службу 112 поступило в 12:51 (10:51 по московскому времени. – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

На борту находились два курсанта и инструктор. Правоохранители уже приступили к установке их личностей.

В пресс-службе добавили, что глава региона Евгений Солнцев и областное правительство выразили соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, а также заверили, что близким будет оказана вся необходимая поддержка. Региональные власти будут держать ситуацию под особым контролем.

Схожий инцидент случился в конце января на севере Таиланда. Тогда в результате крушения учебно-боевого самолета АТ-6 военно-воздушных сил (ВВС) королевства погибли оба пилота. Правоохранители инициировали расследование.

До этого пассажирский самолет авиакомпании Satena рейсом Кукута – Оканья разбился в Колумбии. Уточнялось, что связь с лайнером была потеряна за некоторое время до крушения. В этот момент на борту находились 13 пассажиров и 2 члена экипажа, все они погибли.