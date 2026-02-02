Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 11:33

Происшествия

Три человека погибли при крушении учебного самолета в Орске

Фото: MAX/"МЧС Оренбургской области"

Три человека погибли при крушении учебного самолета Diamond DA вблизи Орска в Оренбургской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Джанаталап. В свою очередь, в телеграм-канале губернатора и правительства Оренбургской области добавили, что на месте падения уже находятся все экстренные региональные службы.

"Сообщение о крушении учебного воздушного судна Diamond в службу 112 поступило в 12:51 (10:51 по московскому времени. – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

На борту находились два курсанта и инструктор. Правоохранители уже приступили к установке их личностей.

В пресс-службе добавили, что глава региона Евгений Солнцев и областное правительство выразили соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, а также заверили, что близким будет оказана вся необходимая поддержка. Региональные власти будут держать ситуацию под особым контролем.

Схожий инцидент случился в конце января на севере Таиланда. Тогда в результате крушения учебно-боевого самолета АТ-6 военно-воздушных сил (ВВС) королевства погибли оба пилота. Правоохранители инициировали расследование.

До этого пассажирский самолет авиакомпании Satena рейсом Кукута – Оканья разбился в Колумбии. Уточнялось, что связь с лайнером была потеряна за некоторое время до крушения. В этот момент на борту находились 13 пассажиров и 2 члена экипажа, все они погибли.

Частный самолет разбился в Анкаре

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика