Дерматовенеролог Потекаев: в период активного зуда кожи стоит отказаться от горячих ванн

Фото: depositphotos/poznyakov

Зимой кожа подвержена возникновению различных заболеваний, поэтому в этот период стоит пользоваться кремами и отказаться от частых горячих ванн. Об этом ТАСС рассказал главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

"Зимой даже у людей со здоровой кожей может появляться неприятное ощущение зуда и стянутости. Важно понимать: зимний зуд – это не диагноз, а симптом, за которым могут стоять как физиологические, так и патологические процессы. Отопление, холодный воздух и резкие перепады температуры нарушают естественный барьер кожи – она теряет влагу быстрее, чем успевает восстановиться", – отметил специалист.

Потекаев объяснил, что в период холодов секреция сальных и потовых желез снижается, появляется дефицит липидов в роговом слое и истончается эпидермальный барьер. В конечном итоге это приводит к ксерозу – выраженной сухости кожи, сопровождающейся зудом и микротрещинами.

Появление шелушений, красных пятен и мокнущих участков может говорить о скрытых дерматозах, в том числе экземе, псориазе, себорейном или атопическом дерматите, добавил специалист.

Чтобы не допустить начала или обострения различных кожных заболеваний в зимний период дерматовенеролог посоветовал включить в уход увлажняющие и липидовосстанавливающие кремы, использовать мягкие очищающие средства и увлажнители воздуха.

В период активного зуда Потекаев рекомендовал не принимать горячие ванны и не пользоваться скрабами. Если же раздражение продолжается более 2 недель, то следует обратиться к дерматологу.

"Иногда достаточно скорректировать уход, а иногда – вовремя распознать дебют хронического дерматоза", – заключил специалист.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что принятие душа и одновременное употребление апельсинов может успокаивать и отвлекать от неприятных мыслей.



Она объяснила, что запах цитрусовых способен повышать настроение и снимать напряжение. При этом в качестве альтернативы можно использовать гели с такими ароматами, а не есть фрукты в душе. Эффект, по ее словам, будет тот же.