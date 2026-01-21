Эксперт Абдуллаева: проветривание в комнатах зимой помогает увлажнить воздух

Фото: 123RF.com/mumemories

Важно проветривать помещения зимой, так как это способствует улучшению качества воздуха и, как следствие, положительно сказывается на здоровье домочадцев. Об этом сообщила в беседе с RT заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Специалист пояснила, что проветривание помогает снизить концентрацию углекислого газа в помещении, а также избавиться от пыли и микробов. Однако частота и продолжительность зависят напрямую от размеров комнаты, числа жильцов и интенсивности отопления.

Обычно достаточно 5–10 минут интенсивного проветривания несколько раз за день. При таком условии стены и мебель не успевают остынуть, что нередко происходит, если открыть окно надолго. Особое внимание следует уделить спальным комнатам и детским зонам.

Эксперт отметила, что регулярное проветривание в отапливаемых помещениях играет важную роль, поскольку помогает увлажнять слизистые оболочки, в том числе глаз и дыхательных путей, а также поддерживать состояние кожи.

По ее словам, для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергиями или повышенной чувствительностью к холодному воздуху особенно полезны короткие, но частые проветривания. В отдельных случаях, как уточнила специалист, их целесообразно сочетать с использованием увлажнителей воздуха, чтобы компенсировать сухость, возникающую из-за работы отопительных приборов.

Она также обратила внимание, что проветривать следует не только спальни, но и кухню и ванную комнату после приготовления пищи или водных процедур. Это снижает уровень влажности, запахов и микробов, препятствует появлению плесени и улучшает общее качество воздуха.

