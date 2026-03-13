Юрист Салкин: работодателя могут оштрафовать за мониторинг компьютера сотрудника

Работодателю могут выписать штраф до 200 тысяч рублей за подглядывание в рабочие компьютеры сотрудников. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Михаил Салкин.

Он уточнил, что по закону контроль за исполнением рабочих задач распространяется только на деловые переписки в мессенджерах и по почте. При этом такая возможность должна быть зафиксирована в локальных нормативных актах, а цели таких действий – иметь законные основания.

Если же работодатель выходит за пределы допустимого, то последствия могут быть серьезными – от трудового спора до административной ответственности по статье о нарушениях в области персональных данных, указал юрист.

По его словам, по отдельным составам штрафы для юрлиц составляют 100–200 тысяч рублей. Если речь идет о незаконном сборе информации о частной жизни или нарушении тайны переписки, то тут может наступить уголовная ответственность по статье о преступлении против прав и свобод человека, добавил собеседник издания.

