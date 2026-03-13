13 марта, 16:53

Юрист Салкин: работодателя могут оштрафовать за мониторинг компьютера сотрудника

Юрист предупредил работодателей о штрафах за подглядывание в компьютеры сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Работодателю могут выписать штраф до 200 тысяч рублей за подглядывание в рабочие компьютеры сотрудников. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Михаил Салкин.

Он уточнил, что по закону контроль за исполнением рабочих задач распространяется только на деловые переписки в мессенджерах и по почте. При этом такая возможность должна быть зафиксирована в локальных нормативных актах, а цели таких действий – иметь законные основания.

Если же работодатель выходит за пределы допустимого, то последствия могут быть серьезными – от трудового спора до административной ответственности по статье о нарушениях в области персональных данных, указал юрист.

По его словам, по отдельным составам штрафы для юрлиц составляют 100–200 тысяч рублей. Если речь идет о незаконном сборе информации о частной жизни или нарушении тайны переписки, то тут может наступить уголовная ответственность по статье о преступлении против прав и свобод человека, добавил собеседник издания.

Ранее юрист Ирина Шестерякова рассказала, что запрет для работников на разглашение зарплаты нарушает закон. Она объяснила, что законодательно сведения об окладах не относятся к коммерческой тайне. Они также не подпадают под действие закона о персональных данных.

Москва столкнулась с необычным феноменом на рынке труда

Читайте также


Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

