Радиостанция "Судного дня" передала в эфире слово "суперзвезда"

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир с новым словом. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает действия устройства.

Отмечается, что на радиоволнах в 11:28 по московскому времени 14 мая прозвучало слово "суперзвезда". При этом подобной передачи на радиостанции еще не было.

Ранее она передала в эфир слово "рифмоплет". Сигнал был зафиксирован 7 мая в 19:06 по московскому времени.

Кроме того, она выходила в эфир с посланием со словом "сексофай". Сигнал был зафиксирован 30 апреля, его можно было услышать в 18:58 по московскому времени.

