Радиостанция "Судного дня" передала в эфир сообщения "алиментный", "чеченка" и "лазер"

Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня" или "жужжалка", передала в эфир в четверг, 23 апреля, три новых сообщения, передает телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

В 12:51 по московскому времени прозвучал сигнал "алиментный". Затем, в 12:59, радио передало двойное сообщение, состоящее из слов "чеченка" и "лазер".

До этого в понедельник, 20 апреля, радиолюбители зафиксировали другое послание, состоящее из двух слов. Тогда в эфире УВБ-76 прозвучали слова "принуждение" и "рюшосбой". Ранее "жужжалка" передала сообщение "ассолев".

УВБ-76 представляет собой радиостанцию, в эфире которой проигрываются гудящие звуки, из-за чего она получила свое название "жужжалка". Иногда гудки прерываются и транслируются слова на русском языке.

Название "радио Судного дня" она получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука". Запад считает, что это система управления ответным ядерным ударом, предназначенная на случай гибели руководства РФ. При этом официальные лица опровергали эту информацию.

По версии радиолюбителей, кодовые слова могут использовать силовые и военные ведомства для передачи сообщений между собой.

