24 апреля, 03:49

"Известия": иностранных продавцов могут обязать платить сбор за продажу гаджетов в РФ

В РФ предложили уравнять в обязанностях иностранных продавцов электроники, товары которых распространяются через онлайн-площадки, с отечественными участниками рынка, распространив на них действие технологического сбора. С такой инициативой Ассоциация производителей и продавцов электроники и бытовой техники (РАТЭК) обратилась в Минпромторг, сообщает газета "Известия".

В ассоциации указали, что проект постановления правительства РФ, регулирующий порядок уплаты сбора, распространяется на российских производителей и импортеров, но не обязывает к его уплате зарубежных продавцов.

Это создает неравные условия конкуренции, а также формирует ценовое преимущество иностранных поставщиков и стимулирует уход российских компаний в трансграничные схемы торговли через зарубежные интернет-магазины, отметили в РАТЭК.

Иностранные продавцы и без того имеют существенные преимущества перед российскими на электронных площадках, отметили в беседе с журналистами представители одного из ретейлеров. К примеру, зарубежные продавцы зачастую не платят НДС и пошлины. При этом технологический сбор, в случае его введения в РФ, может повлиять на стоимость в рознице.

Ранее Минпромторг установил размер техсбора со смартфонов и ноутбуков. За каждое устройство будет взиматься 250 и 500 рублей соответственно. Вносить средства обяжут производителей и поставщиков электроники, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По новым нормам техсбор станет допуском товара к продаже. То есть плательщик должен будет подать уведомление о введении продукции в оборот, после чего специальная система рассчитает сумму сбора в течение 3 дней. На внесение средств отведут 10 рабочих дней.

По мнению экспертов, данный подход может негативно повлиять как на производителей, так и на импортеров электроники. Они отметили, что более справедливым было бы взимать этот спецплатеж после реализации техники, а не при ее вводе в оборот, поскольку электроника не относится к категории быстро оборачиваемых товаров.

