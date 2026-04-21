РБК: Минпромторг определил размер технологического сбора со смартфонов и ноутбуков

Минпромторг установил размер техсбора со смартфонов и ноутбуков. За каждое устройство будет взиматься 250 и 500 рублей соответственно, сообщает РБК со ссылкой на документы с совещания ведомства с участниками рынка, состоявшегося на прошлой неделе.

На встрече, как выяснили журналисты, обсуждались проекты постановлений и распоряжений правительства. Само проведение заседания подтвердили представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), а также Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В частности, для проводных телефонов с беспроводной трубкой сумма платежа составит 100 рублей, а для других телефонных аппаратов – 25. Вносить средства обяжут производителей и поставщиков электроники, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В будущем власти планируют расширить список товаров, подлежащих этому сбору.

Информацию о работе в данном направлении подтвердил Минпромторг. В министерстве пояснили, что проект постановления правительства, регулирующий правила и сроки уплаты сбора, уже проходил общественное обсуждение.

"Ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства, проект которого в настоящее время внесен в установленном порядке", – добавили в ведомстве.

В свою очередь, журналисты обратили внимание, что по новым нормам техсбор станет допуском товара к продаже. То есть плательщик должен будет подать уведомление о введении продукции в оборот, после чего специальная система рассчитает сумму сбора в течение 3 дней. На внесение средств отведут 10 рабочих дней.

При своевременной оплате ее подтверждение придет еще через 3 дня, после чего система выдаст разрешение на продажу. В случае недостаточной суммы придет отказ.

Штрафы за просрочку не предусмотрены, но неуплаченный сбор будет взыскан по налоговому кодексу. Средства, превышающие сумму сбора, можно будет вернуть по заявлению плательщика.

Как подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов, данный подход может негативно повлиять как на производителей, так и на импортеров электроники. По его мнению, более справедливым было бы взимать этот специальный платеж после реализации техники, а не при ее вводе в оборот, поскольку электроника не относится к категории быстро оборачиваемых товаров.

Аналогичную точку зрения высказал и представитель РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, оплата сбора после продажи снизит риски на таможне и обеспечит более прозрачное определение фактического объема товаров, исключив необходимость перерасчетов, возвратов и других корректировок. Более того, оплата постфактум также снизит административную и финансовую нагрузку.

В качестве гарантии внесения средств он предложил установить обязательную маркировку товаров.

В дополнение представитель компании "М.Видео-Эльдорадо" подчеркнул, что введение сбора после продажи товаров поможет рынку сохранить десятки миллиардов рублей, не замораживая средства на время до их оборачиваемости. Он также отметил, что в текущих экономических условиях государство не должно увеличивать нагрузку на налогоплательщиков, напомнив, что бизнес, помимо сбора, несет дополнительные расходы и на обслуживание заемного капитала.

Гуськов также уточнил, что сейчас крайне неподходящее время для введения технологического сбора, поскольку с начала 2026 года уже повысили ставки НДС и начали внедрять обязательную маркировку, а с 1 июня введут Систему предупреждения оплаты товаров (СПОТ).

В связи с этим ассоциация предложила отложить введение нового платежа на год – до 1 сентября 2027-го. В РАТЭК также сочли предложенные тарифы слишком высокими, так как в некоторых случаях они достигают около 1% от розничной цены устройств, что создает значительную нагрузку, особенно в условиях падения рынка гаджетов. Например, приемлемой ставкой для ноутбуков ассоциация считает 250 рублей вместо 500.

В противовес директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский предположил, что техсбор не сильно повлияет на рынок, если будут приняты во внимание предложения отрасли относительно порядка оплаты.

В то же время директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель Совета торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев подчеркнул, что вопрос о новом сборе уже решен, и организация обсудит с Минпромторгом наиболее удобный способ его администрирования.

Вместе с тем АПКИТ запросила разъяснения о том, как будут использоваться собранные средства и когда российские производители электроники смогут обратиться за поддержкой. Помимо этого, Комлев акцентировал внимание на необходимости выравнивания условий с трансграничной торговлей соответствующими товарами, которая пока не подпадает под действие данного сбора.

Технологический сбор вступит в силу в России с 1 сентября 2026 года. На первом этапе он охватит только готовые изделия, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны и осветительные приборы.

Как поясняли в Минпромторге, нововведение планируют вводить постепенно, чтобы дать бизнесу время на адаптацию, а регулятору – возможность разработать эффективный механизм его реализации.