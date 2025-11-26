Форма поиска по сайту

26 ноября, 16:06

Технологии

Силуанов заявил, что техсбор не ударит по потребителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Внедрение технологического сбора не окажет значительного влияния на потребительские настроения россиян, сказал министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания Совфеда РФ.

По его словам, новый сбор поспособствует развитию технологического суверенитета страны. При этом максимальную ставку установят на уровне 5 тысяч рублей. Предполагается, что наиболее высокая сумма будет введена только в отношении наиболее дорогостоящих изделий, в которых содержится микроэлектроника.

"В целом ставка, предполагается, будет значительно ниже максимальной", – цитирует министра ТАСС.

Ранее в Минпромторге рассказывали, что технологический сбор сначала будут взимать с готовой электронной аппаратуры, а затем с электронных компонентов и модулей. Поэтапное введение позволит бизнесу адаптироваться, а государству – отладить механизм. Он, в частности, коснется ноутбуков и смартфонов. Это позволит начать аккумулировать средства на развитие отрасли.

технологииэкономика

